Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119
Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.
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