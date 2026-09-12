Top.Mail.Ru
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 1
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 2
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 3
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 4
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 5
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 6
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 7
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 8
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 9
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 10
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 11
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 12
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 13
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 14
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 15
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 16
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 17
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 18
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 19
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 20
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 21
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 22
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 23
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 24
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 25
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 26
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 27
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 28
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 29
Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
отверткодержатель, кардан, ручка телескопическая
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 1
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 2
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 3
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 4
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 5
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 6
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 7
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 8
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 9
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 10
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 11
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 12
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 13
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 14
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 15
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 16
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 17
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 18
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 19
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 20
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 21
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 22
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 23
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 24
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 25
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 26
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 27
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 28
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 29
  • Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679056
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
отверткодержатель, кардан, ручка телескопическая
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный
Шлицы отверток
SL2.5
Тип бит
SL1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
11.79

Описание товара Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119

Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
отверткодержатель, кардан, ручка телескопическая
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный
Шлицы отверток
SL2.5
Тип бит
SL1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Набор представлен в оптимальной комплектации и включает в себя самые необходимые инструменты и популярные типоразмеры головок и ключей. Это делает данный набор универсальным и незаменимым помощником для выполнения ремонтных работ в гараже и дома. Рабочие части инструмента изготовлены из прочной стали и отличаются высокой стойкостью к износу. Антикоррозийное покрытие надежно защищает инструмент от негативного внешнего воздействия и значительно продлевает его срок службы. Набор поставляется в удобном кейсе, где каждый предмет имеет свое отделение. Это обеспечивает бережное хранение, комфортную транспортировку и удобный поиск необходимой модели во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов 119 предметов Gigant GAS 119 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...