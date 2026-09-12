Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Deep Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Deep Purple
Стильный и функциональный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Стильный цвет корпуса придает устройству индивидуальность и выделяет его среди других моделей. Смартфон оснащен мощным процессором, обеспечивающим быструю и плавную работу приложений и игр. Благодаря поддержке карт памяти microSD до 256 ГБ, вы сможете расширить пространство для хранения еще больше. Смартфон Inoi Note 13s оснащен двойной камерой с разрешением 13 и 2 МП, что позволяет делать качественные снимки и записывать видео. Фронтальная камера с разрешением 5 МП позволяет делать красивые селфи и общаться по видеосвязи. Аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает длительное время работы устройства без подзарядки. Благодаря поддержке быстрой зарядки, вы сможете быстро зарядить смартфон, когда это необходимо. Смартфон поддерживает все необходимые стандарты связи, включая 4G, что обеспечивает быстрый и стабильный интернет. Выбирая смартфон Inoi Note 13s, вы получаете стильный, функциональный и надежный гаджет, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни и работе.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 128 GB, С двумя камерами, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 880 руб.1970 руб. в СплитСмартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Orange
-
В наличииЦена 11 740 руб.2935 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLUE
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 128 GB, С двумя камерами, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон INOI Note 13s 4/128Gb Deep Purple