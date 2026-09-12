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Мойка высокого давления КТ-9164 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления КТ-9164

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Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 1
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 2
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 3
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 4
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 5
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 6
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 7
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 8
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 9
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 10
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 11
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 12
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 13
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 14
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 15
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 16
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 17
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 18
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 19
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 20
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 21
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 22
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 23
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 24
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 25
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 26
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 27
Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 1
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 2
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 3
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 4
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 5
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 6
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 7
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 8
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 9
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 10
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 11
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 12
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 13
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 14
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 15
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 16
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 17
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 18
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 19
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 20
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 21
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 22
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 23
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 24
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 25
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 26
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 27
  • Мойка высокого давления КТ-9164 - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678220
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
60х45х38
Вес, кг.
13

Описание товара Мойка высокого давления КТ-9164

Мойка высокого давления KT-9164 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. КТ-9164 очистит всё на своём пути! Принцип работы прибора прост. Вода подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Прибор можно подключать к источнику с напорным давлением (к садовому водопроводу) и без него (дождевым бочкам), так как мойка оборудована самовсасывающим насосом. Используйте шланг с диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 м (в комплект не входит). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Быстросъёмный коннектор диаметром ? дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета, высоконапорного шланга. Благодаря небольшому весу и компактности устройство удобно при транспортировке и хранении. КТ-9164 оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию. Кнопка подачи воды оснащена блокиратором, чтобы предотвратить случайное включение. На корпусе есть ручка для переноски прибора, а также колёса для удобного перемещения во время работы устройства. Данная модель имеет вертикальную конструкцию и во время работы должна находиться в вертикальном положении. Кроме насадок, адаптера с фильтром и коннектора в комплекте к устройству идёт игла для ухода за прибором. По мере загрязнения очищайте сопла насадок с помощью иглы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления КТ-9164




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления KT-9164 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. КТ-9164 очистит всё на своём пути! Принцип работы прибора прост. Вода подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Прибор можно подключать к источнику с напорным давлением (к садовому водопроводу) и без него (дождевым бочкам), так как мойка оборудована самовсасывающим насосом. Используйте шланг с диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 м (в комплект не входит). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Быстросъёмный коннектор диаметром ? дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. Для удобства хранения на корпусе есть держатели насадок, моющего пистолета, высоконапорного шланга. Благодаря небольшому весу и компактности устройство удобно при транспортировке и хранении. КТ-9164 оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию. Кнопка подачи воды оснащена блокиратором, чтобы предотвратить случайное включение. На корпусе есть ручка для переноски прибора, а также колёса для удобного перемещения во время работы устройства. Данная модель имеет вертикальную конструкцию и во время работы должна находиться в вертикальном положении. Кроме насадок, адаптера с фильтром и коннектора в комплекте к устройству идёт игла для ухода за прибором. По мере загрязнения очищайте сопла насадок с помощью иглы.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


Мойка высокого давления КТ-9164 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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