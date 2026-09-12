Описание товара Мойка высокого давления КТ-9163

Мойка высокого давления KT-9163 предназначена для мытья автомобилей, садовых принадлежностей, фасадов, террас, плитки, кирпичной кладки и иных влагостойких поверхностей с помощью струи воды под высоким давлением. С КТ-9163 у загрязнений нет шансов. Принцип работы прибора прост. Вода подкачивается в насос, где давление повышается до необходимой степени, а затем подаётся в моющий пистолет. Мощная струя воды разрушает загрязнения и одновременно смывает их с очищаемой поверхности. К прибору крепится насадка с регулируемым соплом, которая позволяет выбрать точечную или веерную форму струи. Точечная струя используется для очистки стойких локальных загрязнений. Веерная струя оптимальна для обработки крупных поверхностей. Прибор можно подключать к источнику с напорным давлением (к садовому водопроводу) и без него (дождевым бочкам), так как мойка оборудована самовсасывающим насосом. Используйте шланг с диаметром около 15 мм и длиной от 2 до 5 м (в комплект не входит). В адаптере для подающего шланга установлен сетчатый фильтр для очистки воды от примесей, которые могут повредить клапаны насоса. Быстросъёмный коннектор диаметром frac34, дюйма предназначен для подключения подающего шланга к адаптеру. Для удобства хранения на корпусе есть держатели для насадок, а также крепления для шнура питания и высоконапорного шланга. На корпусе есть ручка для переноски прибора, на ней также можно расположить моющий пистолет при хранении или в перерывах работы. КТ-9163 оснащено защитой от перегрева. Также у прибора есть система полной остановки, которая выключает двигатель при отпускании кнопки подачи воды, что экономит энергию. Кнопка подачи воды оснащена блокиратором, чтобы предотвратить случайное включение.