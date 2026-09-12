Электрическая варочная панель Electrolux LHR3233CK Black (2 конфорки)
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
2900
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
2900
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.1х49.1 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
290x520 мм
Страна производитель
Швеция
Размеры в упаковке, см
68х60х12
Вес, кг.
4.7
Описание товара Электрическая варочная панель Electrolux LHR3233CK Black (2 конфорки)
Варочная панель Electrolux LHR3233CK - это модель в чёрном цвете. Она оснащена двумя конфорками мощностью 0.7/1.7 и 1.2 кВт. Сенсорное управление позволяет легко настраивать нужные параметры. Регулируемый таймер поможет вам следить за приготовлением блюд. Вы можете установить таймер на время до одного часа, и по истечении этого времени конфорка автоматически выключится. Функция «Ключ» варочной поверхности сохранит все настройки приготовления, даже если кто-то случайно коснётся панели управления, например, дети.
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Теги товара: сенсорные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип
электрическая
Материал корпуса
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
2900
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
27.1х49.1 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
290x520 мм
Страна производитель
Швеция
Варочная панель Electrolux LHR3233CK - это модель в чёрном цвете. Она оснащена двумя конфорками мощностью 0.7/1.7 и 1.2 кВт. Сенсорное управление позволяет легко настраивать нужные параметры. Регулируемый таймер поможет вам следить за приготовлением блюд. Вы можете установить таймер на время до одного часа, и по истечении этого времени конфорка автоматически выключится. Функция «Ключ» варочной поверхности сохранит все настройки приготовления, даже если кто-то случайно коснётся панели управления, например, дети.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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