Top.Mail.Ru
Подставка ST-653T.AL LG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Подставка ST-653T.AL LG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Подставка ST-653T.AL LG - фото 1
Подставка ST-653T.AL LG - фото 2
Подставка ST-653T.AL LG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставка под монитор
  • Подставка ST-653T.AL LG - фото 1
  • Подставка ST-653T.AL LG - фото 2
  • Подставка ST-653T.AL LG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Подставка ST-653T.AL LG
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Подставка под монитор
Максимальная нагрузка, кг
50
Регулировка
нет
Установка
настольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х9
Вес, г.
10

Описание товара Подставка ST-653T.AL LG

Подставка ST-653T.AL LG для дисплеев UH5-F с диагональю 43, 49, 55 и 65 дюймов

Отзывы о товаре Подставка ST-653T.AL LG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Подставка под монитор
Максимальная нагрузка, кг
50
Регулировка
нет
Установка
настольная
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Подставка ST-653T.AL LG для дисплеев UH5-F с диагональю 43, 49, 55 и 65 дюймов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка ST-653T.AL LG - стоимость товара 1750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...