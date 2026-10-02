Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
В наличии
Код товара: 359499
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
45
Размер VESA
100х100, 100х200, 200х100, 200х200, 200x300, 200х400, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400, 600х200, 600х300, 600х400
Регулировка
фиксированный
Установка
напольный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
22.68
Описание товара Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный
для телевизора, напольный, 32-65", до 45 кг, фиксированный, чёрный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Максимальная нагрузка, кг
45
Размер VESA
100х100, 100х200, 200х100, 200х200, 200x300, 200х400, 300х200, 300х300, 400х200, 400х300, 400х400, 600х200, 600х300, 600х400
Регулировка
фиксированный
Установка
напольный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
для телевизора, напольный, 32-65", до 45 кг, фиксированный, чёрный
Подставка для телевизора Arm Media PT-STAND-9 (макс. 45кг) черный - стоимость товара 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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