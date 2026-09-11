Стойка для телевизора KROMAX X-STAND-2 настольная черная
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Характеристики
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525295
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки под ТВ и аппаратуру
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
3.06
Описание товара Стойка для телевизора KROMAX X-STAND-2 настольная черная
Универсальная система крепления по горизонтали от 100 мм до 400 мм, по вертикали от 100 мм до 400 мм, Настольная подставка предназначена для телевизоров с диагональю экрана от 23 до 55 дюймов, Ступенчатая регулировка по высоте, Кабель-канал, Прочное основание из закаленного стекла
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Универсальная система крепления по горизонтали от 100 мм до 400 мм, по вертикали от 100 мм до 400 мм, Настольная подставка предназначена для телевизоров с диагональю экрана от 23 до 55 дюймов, Ступенчатая регулировка по высоте, Кабель-канал, Прочное основание из закаленного стекла
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