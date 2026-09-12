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Мышь Ugreen MU102-90538 Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Ugreen MU102-90538 Blue

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Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 1
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 2
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 3
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 4
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 5
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 6
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 7
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 8
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 9
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 10
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 11
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 12
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 13
Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 1
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 2
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 3
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 4
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 5
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 6
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 7
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 8
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 9
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 10
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 11
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 12
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 13
  • Мышь Ugreen MU102-90538 Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677106
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Ugreen MU102-90538 Blue

Бесшумная мышь с классическим дизайном и защитой от отпечатков пальцев обеспечивает максимальную поддержку и комфорт для вашей руки. Прочное резиновое колесо прокрутки с противоскользящим покрытием гарантирует, что ваша рука не будет соскальзывать при прокрутке.

Отзывы о товаре Мышь Ugreen MU102-90538 Blue




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Бесшумная мышь с классическим дизайном и защитой от отпечатков пальцев обеспечивает максимальную поддержку и комфорт для вашей руки. Прочное резиновое колесо прокрутки с противоскользящим покрытием гарантирует, что ваша рука не будет соскальзывать при прокрутке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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