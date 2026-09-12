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Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка

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Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 1
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 2
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 3
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 4
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 5
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 6
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 7
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 8
Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Wrath
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 1
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 2
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 3
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 4
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 5
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 6
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 7
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 8
  • Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676124
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629659110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Wrath
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Passing, In Your Words, Set To Fail, Contractor, Fake Messiah, Grace, Broken Hands, Dead Seeds, Everything To Nothing, Choke Sermon, Reclamation
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка

Wrath — шестой студийный альбом американской грув-метал-группы Lamb of God, вышедший в 2009 году. Издание на цветном виниле. Lamb of God, образовавшаяся в 1994 году, считается лидером Новой волны американского хэви-метала. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров. Их шестой альбом "Wrath" занял второе место в чарте альбомов Billboard 200 и добился мирового успеха. Lamb of God используют свои технические навыки, чтобы создать современный металлический хаос на грани безумия. В некоторых треках они доводят тяжесть до крайности, а в других моментах выдвигают вперед более непринужденный грув. "Wrath" ясно демонстрирует творческий подход группы к написанию песен и острое стремление к инновациям.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629659110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lamb Of God
Альбом (сингл)
Wrath
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Passing, In Your Words, Set To Fail, Contractor, Fake Messiah, Grace, Broken Hands, Dead Seeds, Everything To Nothing, Choke Sermon, Reclamation
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Wrath — шестой студийный альбом американской грув-метал-группы Lamb of God, вышедший в 2009 году. Издание на цветном виниле. Lamb of God, образовавшаяся в 1994 году, считается лидером Новой волны американского хэви-метала. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров. Их шестой альбом "Wrath" занял второе место в чарте альбомов Billboard 200 и добился мирового успеха. Lamb of God используют свои технические навыки, чтобы создать современный металлический хаос на грани безумия. В некоторых треках они доводят тяжесть до крайности, а в других моментах выдвигают вперед более непринужденный грув. "Wrath" ясно демонстрирует творческий подход группы к написанию песен и острое стремление к инновациям.
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