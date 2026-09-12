Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lamb Of God - Wrath (coloured) (4065629659110) виниловая пластинка
Wrath — шестой студийный альбом американской грув-метал-группы Lamb of God, вышедший в 2009 году. Издание на цветном виниле. Lamb of God, образовавшаяся в 1994 году, считается лидером Новой волны американского хэви-метала. Общий объём продаж альбомов группы в США приближается к двум миллионам экземпляров. Их шестой альбом "Wrath" занял второе место в чарте альбомов Billboard 200 и добился мирового успеха. Lamb of God используют свои технические навыки, чтобы создать современный металлический хаос на грани безумия. В некоторых треках они доводят тяжесть до крайности, а в других моментах выдвигают вперед более непринужденный грув. "Wrath" ясно демонстрирует творческий подход группы к написанию песен и острое стремление к инновациям.
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