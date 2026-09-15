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Metronomy - The English Riviera (5060107728943) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metronomy - The English Riviera (5060107728943) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 1
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 2
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 3
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 4
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 5
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 6
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 7
Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 1
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 2
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 3
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 4
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 5
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 6
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 7
  • Виниловая пластинка Metronomy The English Riviera 5060107728943 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Metronomy - The English Riviera (5060107728943) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metronomy - The English Riviera (5060107728943) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Metronomy / The English Riviera (Black) (1LP) - отличный выбор для всех, кто ценит инновационный звук и электронную музыку. Альбом The English Riviera от Metronomy - это настоящая путеводная звуковая экскурсия, переносящая вас на побережье Англии и заставляющая ощущать волны электронных мелодий и ритмов. Каждая композиция пропитана энергетикой и уникальным стилем исполнения, который сразу узнаваем. На этой черной виниловой пластинке вы найдете треки, которые заставят вас двигаться в ритме, наслаждаться музыкой и уносит ваше настроение на новые высоты. Она станет настоящим объектом желания для коллекционеров и фанатов Metronomy. Купить виниловую пластинку Metronomy / The English Riviera (Black) (1LP) - отличная возможность обновить вашу виниловую коллекцию и окунуться в мир уникального звука и электронных экспериментов. Не упустите шанс погрузиться в эту музыкальную историю и насладиться каждой нотой прямо у себя дома.

Отзывы о товаре Metronomy - The English Riviera (5060107728943) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Metronomy / The English Riviera (Black) (1LP) - отличный выбор для всех, кто ценит инновационный звук и электронную музыку. Альбом The English Riviera от Metronomy - это настоящая путеводная звуковая экскурсия, переносящая вас на побережье Англии и заставляющая ощущать волны электронных мелодий и ритмов. Каждая композиция пропитана энергетикой и уникальным стилем исполнения, который сразу узнаваем. На этой черной виниловой пластинке вы найдете треки, которые заставят вас двигаться в ритме, наслаждаться музыкой и уносит ваше настроение на новые высоты. Она станет настоящим объектом желания для коллекционеров и фанатов Metronomy. Купить виниловую пластинку Metronomy / The English Riviera (Black) (1LP) - отличная возможность обновить вашу виниловую коллекцию и окунуться в мир уникального звука и электронных экспериментов. Не упустите шанс погрузиться в эту музыкальную историю и насладиться каждой нотой прямо у себя дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metronomy - The English Riviera (5060107728943) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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