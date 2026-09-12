Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка
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Описание товара Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка
Переиздание на виниле Premiers Sympt?mes - дебютного EP французского электронного дуэта Air. Он состоит из синглов, выпущенных в период между 1995 и 1997 годами. Premiers Sympt?mes - это дебютный альбом французкого музыкального дуэта «Air», который состоит из ранних синглов группы периода 1995-1997 годов. «Premiers Sympt?mes» включает в себя 5 музыкальных композиций. «Air» - это французкий трип-хоп дуэт, основанный Nicolas Godin и Jean-Beno?t Dunckel в 1995 году. Непосредственное влияние на формирование жанра музыки «Air» оказали «Vangelis», Jean-Michel Andr? Jarre, «Pink Floyd» и «Tangerine Dream». Группа записала саундтрек к фильму «Девственницы-самоубийцы» Sofia Carmina Coppola. «Air» часто выступают вживую с такими артистами как Beth Hirsch («Moon Safari»), Fran?oise Hardy («Jeanne»), Jean-Jacques Perrey («Cosmic Bird») Gordon Tracks («Playground Love» и «Easy Going Woman»), Beck («10 000 Hz Legend») и Earl Harvin, Vincent Taurelle и Steve Jones.
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