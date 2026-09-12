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Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка

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Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 1
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 2
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 3
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 4
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 5
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 6
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 7
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 8
Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
PREMIERS SYMPTOMES
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 1
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 2
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 3
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 4
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 5
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 6
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 7
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 8
  • Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676017
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190296300707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
PREMIERS SYMPTOMES
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Modulor Mix, Casanova 70, Les Professionnels, J'Ai Dormi Sous L'Eau, Le Soleil Est Pres De Moi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка

Переиздание на виниле Premiers Sympt?mes - дебютного EP французского электронного дуэта Air. Он состоит из синглов, выпущенных в период между 1995 и 1997 годами. Premiers Sympt?mes - это дебютный альбом французкого музыкального дуэта «Air», который состоит из ранних синглов группы периода 1995-1997 годов. «Premiers Sympt?mes» включает в себя 5 музыкальных композиций. «Air» - это французкий трип-хоп дуэт, основанный Nicolas Godin и Jean-Beno?t Dunckel в 1995 году. Непосредственное влияние на формирование жанра музыки «Air» оказали «Vangelis», Jean-Michel Andr? Jarre, «Pink Floyd» и «Tangerine Dream». Группа записала саундтрек к фильму «Девственницы-самоубийцы» Sofia Carmina Coppola. «Air» часто выступают вживую с такими артистами как Beth Hirsch («Moon Safari»), Fran?oise Hardy («Jeanne»), Jean-Jacques Perrey («Cosmic Bird») Gordon Tracks («Playground Love» и «Easy Going Woman»), Beck («10 000 Hz Legend») и Earl Harvin, Vincent Taurelle и Steve Jones.

Отзывы о товаре Air - Premiers Symptomes (EP) 0190296300707 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190296300707]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
PREMIERS SYMPTOMES
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Modulor Mix, Casanova 70, Les Professionnels, J'Ai Dormi Sous L'Eau, Le Soleil Est Pres De Moi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на виниле Premiers Sympt?mes - дебютного EP французского электронного дуэта Air. Он состоит из синглов, выпущенных в период между 1995 и 1997 годами. Premiers Sympt?mes - это дебютный альбом французкого музыкального дуэта «Air», который состоит из ранних синглов группы периода 1995-1997 годов. «Premiers Sympt?mes» включает в себя 5 музыкальных композиций. «Air» - это французкий трип-хоп дуэт, основанный Nicolas Godin и Jean-Beno?t Dunckel в 1995 году. Непосредственное влияние на формирование жанра музыки «Air» оказали «Vangelis», Jean-Michel Andr? Jarre, «Pink Floyd» и «Tangerine Dream». Группа записала саундтрек к фильму «Девственницы-самоубийцы» Sofia Carmina Coppola. «Air» часто выступают вживую с такими артистами как Beth Hirsch («Moon Safari»), Fran?oise Hardy («Jeanne»), Jean-Jacques Perrey («Cosmic Bird») Gordon Tracks («Playground Love» и «Easy Going Woman»), Beck («10 000 Hz Legend») и Earl Harvin, Vincent Taurelle и Steve Jones.
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Отзывы


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