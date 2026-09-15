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Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 1
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 2
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 3
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 4
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 5
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 6
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 7
Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 1
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 2
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 3
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 4
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 5
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 6
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 7
  • Виниловая пластинка Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 виниловая пластинка

Знаменитый альбом Джона Колтрейна My Favorite Things (Atlantic SD1361) включает в себя оригинальную классическую студийную версию классики Роджерса и Хаммерштейна. Это была первая пластинка, на которой Колтрейн играл на саксофоне-сопрано. Отредактированная версия заглавной песни стала хитом, получившим популярность на радио в 1961 году. Пластинка имела большой коммерческий успех, а в 1998 году получила награду Зала славы Грэмми.

Отзывы о товаре Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Знаменитый альбом Джона Колтрейна My Favorite Things (Atlantic SD1361) включает в себя оригинальную классическую студийную версию классики Роджерса и Хаммерштейна. Это была первая пластинка, на которой Колтрейн играл на саксофоне-сопрано. Отредактированная версия заглавной песни стала хитом, получившим популярность на радио в 1961 году. Пластинка имела большой коммерческий успех, а в 1998 году получила награду Зала славы Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coltrane, John My Favorite Things 8436569191330 виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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