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Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675985
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ruby & The Pearl, You Go, Second Genesis, Chairman, June Night, Tenderfoot, The Albatross, Getting To Know You, I Didnt Know What Time It Was, What Know

Отзывы о товаре Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ruby & The Pearl, You Go, Second Genesis, Chairman, June Night, Tenderfoot, The Albatross, Getting To Know You, I Didnt Know What Time It Was, What Know
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Shorter - Second Genesis (8436569193778) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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