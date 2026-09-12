Top.Mail.Ru
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 1
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 2
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 3
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 4
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 5
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 6
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 7
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 8
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 9
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 10
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система крепления
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 1
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 2
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 3
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 4
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 5
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 6
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 7
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 8
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 9
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 10
  • Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675500
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система крепления
Габаритные размеры, см
40х15х4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, г.
500

Описание товара Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03

Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к штангам, стойкам, поручням и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K03 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.

Отзывы о товаре Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система крепления
Габаритные размеры, см
40х15х4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к штангам, стойкам, поручням и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K03 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...