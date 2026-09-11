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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный

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Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель LED6R, рассеиватель, кабель USB Type-C
Выходная мощность, Вт
6
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
3200-6500K
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495798
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель LED6R, рассеиватель, кабель USB Type-C
Выходная мощность, Вт
6
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
3200-6500K
Габаритные размеры, см
7,7х6,6х3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х7
Вес, г.
158

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный

LED6R / LED6Bi являются портативным, простым в использовании и экономичным решением для освещения. Компактные, но с большими возможностями, эти два осветителя созданы для самых разнообразных задач. Для пользователей, которые хотели бы попробовать цветной свет и драматические спецэффекты, RGB LED6R вас не подведет. Или используйте LED6Bi, если требуется простой осветительный инструмент с регулируемой цветовой температурой.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель LED6R, рассеиватель, кабель USB Type-C
Выходная мощность, Вт
6
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
3200-6500K
Габаритные размеры, см
7,7х6,6х3
Страна производитель
Китай
Описание
LED6R / LED6Bi являются портативным, простым в использовании и экономичным решением для освещения. Компактные, но с большими возможностями, эти два осветителя созданы для самых разнообразных задач. Для пользователей, которые хотели бы попробовать цветной свет и драматические спецэффекты, RGB LED6R вас не подведет. Или используйте LED6Bi, если требуется простой осветительный инструмент с регулируемой цветовой температурой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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