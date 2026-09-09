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Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов

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Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
1
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5200К
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231351
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
1
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5200К
Габаритные размеры, см
5х5х2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов

Осветитель Godox LEDM32 оснащен 32 светодиодами, которые обеспечиваю мягкое и равномерное освещение для фотографий и видео. Яркость 120 LUX, функция оптического управления вспышкой, цветовая температура 5200К±300К, регулировка мощности от 10 до 100%. Встроенного литиевого аккумулятора хватает на 45 минут работы. Легкий и компактный корпус с клипсой подходит практически ко всем моделям телефонов.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
1
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5200К
Габаритные размеры, см
5х5х2.8
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель Godox LEDM32 оснащен 32 светодиодами, которые обеспечиваю мягкое и равномерное освещение для фотографий и видео. Яркость 120 LUX, функция оптического управления вспышкой, цветовая температура 5200К±300К, регулировка мощности от 10 до 100%. Встроенного литиевого аккумулятора хватает на 45 минут работы. Легкий и компактный корпус с клипсой подходит практически ко всем моделям телефонов.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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