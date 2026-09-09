Top.Mail.Ru
Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 1
Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 2
Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 3
Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
  • Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 1
  • Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 2
  • Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 3
  • Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264081
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Габаритные размеры, см
11х6х3,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29

Зарядное устройство для аккумулятора W29 + отсоединяемый шнур питания. Имеет на корпусе led-индикатор состояния заряда.

Отзывы о товаре Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Зарядное устройство
Габаритные размеры, см
11х6х3,5
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство для аккумулятора W29 + отсоединяемый шнур питания. Имеет на корпусе led-индикатор состояния заряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство Godox C29 для аккумуляторов WB29 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...