Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер с кабелем питания, тканевый рассеиватель, руководство
Выходная мощность, Вт
24
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477882
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер с кабелем питания, тканевый рассеиватель, руководство
Выходная мощность, Вт
24
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
69х8х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х8х8
Вес, г.
700
Описание товара Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED
90 SMD-светодиодов, мощность 24 Вт, плавная регулировка яркости от 10 до 100%, цветовая температура 5600К, индекс цветопередачи CRI>90, установка на шпигот 5/8, поворотный кронштейн ±90°, тканевый рассеиватель, сетевой адаптер в комплекте. Размер осветителя 610х58х40 мм, вес 370 г.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер с кабелем питания, тканевый рассеиватель, руководство
Выходная мощность, Вт
24
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
69х8х6
Страна производитель
Китай
90 SMD-светодиодов, мощность 24 Вт, плавная регулировка яркости от 10 до 100%, цветовая температура 5600К, индекс цветопередачи CRI>90, установка на шпигот 5/8, поворотный кронштейн ±90°, тканевый рассеиватель, сетевой адаптер в комплекте. Размер осветителя 610х58х40 мм, вес 370 г.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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