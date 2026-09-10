Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель StripLight 200 LED, сетевой адаптер, пульт ДУ, чехол для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель StripLight 200 LED, сетевой адаптер, пульт ДУ, чехол для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Габаритные размеры, см
56х4,8х2,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х8х6
Вес, г.
700
Описание товара Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color
Видеообзор на Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color
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Теги товара: светодиодные led
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Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель StripLight 200 LED, сетевой адаптер, пульт ДУ, чехол для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Габаритные размеры, см
56х4,8х2,7
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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