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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color

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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 1
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 2
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 3
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 4
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 5
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 6
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 7
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель StripLight 200 LED, сетевой адаптер, пульт ДУ, чехол для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 1
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 2
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 3
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 4
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 5
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 6
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 7
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456593
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель StripLight 200 LED, сетевой адаптер, пульт ДУ, чехол для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Габаритные размеры, см
56х4,8х2,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х8х6
Вес, г.
700

Описание товара Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color

Видеообзор на Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color

Видеообзор Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color
 



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель StripLight 200 LED, сетевой адаптер, пульт ДУ, чехол для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
3000-6000К
Габаритные размеры, см
56х4,8х2,7
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color

Видеообзор Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color
 


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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