Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30
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Характеристики
Тип товара
Диафрагма ирисовая
Тип осветителя
нет
Комплектация
диафрагма, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308414
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диафрагма ирисовая
Тип осветителя
нет
Комплектация
диафрагма, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
100
Описание товара Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30
Ирисовая диафрагма Godox SA-06, состоящая из множества металлических лепестков, позволяет плавно регулировать диаметр пучка света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. Используется с проекционной насадкой Godox SA-P на фокусируемых осветителях Godox S30 или S60.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Диафрагма ирисовая
Тип осветителя
нет
Комплектация
диафрагма, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x9
Страна производитель
Китай
Ирисовая диафрагма Godox SA-06, состоящая из множества металлических лепестков, позволяет плавно регулировать диаметр пучка света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. Используется с проекционной насадкой Godox SA-P на фокусируемых осветителях Godox S30 или S60.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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