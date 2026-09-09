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Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30

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Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото 1
Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото 2
Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диафрагма ирисовая
Тип осветителя
нет
Комплектация
диафрагма, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото 1
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото 2
  • Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308414
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Диафрагма ирисовая
Тип осветителя
нет
Комплектация
диафрагма, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30

Ирисовая диафрагма Godox SA-06, состоящая из множества металлических лепестков, позволяет плавно регулировать диаметр пучка света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. Используется с проекционной насадкой Godox SA-P на фокусируемых осветителях Godox S30 или S60.

Отзывы о товаре Диафрагма ирисовая Godox SA-06 для S30




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Диафрагма ирисовая
Тип осветителя
нет
Комплектация
диафрагма, упаковка
Байонет
нет
Выходная мощность, Вт
0
Световой поток, Лм
нет
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
нет
Габаритные размеры, см
9x2x9
Страна производитель
Китай
Описание
Ирисовая диафрагма Godox SA-06, состоящая из множества металлических лепестков, позволяет плавно регулировать диаметр пучка света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. Используется с проекционной насадкой Godox SA-P на фокусируемых осветителях Godox S30 или S60.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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