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Лампа импульсная Godox FT-GS для серии GS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лампа импульсная Godox FT-GS для серии GS

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Лампа импульсная Godox FT-GS для серии GS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа импульсная
Выходная мощность, Вт
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666659
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Лампа импульсная
Выходная мощность, Вт
400
Габаритные размеры, см
11х11х11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
100

Описание товара Лампа импульсная Godox FT-GS для серии GS

Лампа импульсная Godox FT-GS для вспышек GS200II, GS300II, Godox GS400II.

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Лампа импульсная
Выходная мощность, Вт
400
Габаритные размеры, см
11х11х11
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа импульсная Godox FT-GS для вспышек GS200II, GS300II, Godox GS400II.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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