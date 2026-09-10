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Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black

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Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391364
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Размеры в упаковке, см
53х47х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black

Godox LR150 - светодиодный кольцевой осветитель размером 18, который имеет регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете. Любой световой эффект, который вы хотите Двухцветные светодиоды формируют световой поток с цветовой температурой от 3000К до 6000К, яркость плавно регулируется от 1% до 100%, а индекс цветопередачи CRI составляет >90.

Отзывы о товаре Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Описание
Godox LR150 - светодиодный кольцевой осветитель размером 18, который имеет регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете. Любой световой эффект, который вы хотите Двухцветные светодиоды формируют световой поток с цветовой температурой от 3000К до 6000К, яркость плавно регулируется от 1% до 100%, а индекс цветопередачи CRI составляет >90.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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