Кабель питания Godox Knowled TP-DC5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666648
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
26х17х1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х8
Вес, г.
100
Описание товара Кабель питания Godox Knowled TP-DC5
Godox Knowled TP-DC5 – пятиметровый соединительный кабель питания постоянного тока с двумя штекерами для подключения светодиодного пиксельного осветителя Godox серии Knowled TP (TP2R / TP4R / TP8R) к блоку питания Godox Knowled TP-P600KIT
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Godox Knowled TP-DC5 – пятиметровый соединительный кабель питания постоянного тока с двумя штекерами для подключения светодиодного пиксельного осветителя Godox серии Knowled TP (TP2R / TP4R / TP8R) к блоку питания Godox Knowled TP-P600KIT
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Кабель питания Godox Knowled TP-DC5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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