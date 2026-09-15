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Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
6
Световой поток, Лм
0
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
от 2500 K до 9900 K
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
2 490 руб.  3 600 руб. 

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В наличии
Код товара: 621093
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB
2 490 руб. -31%
3 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
6
Световой поток, Лм
0
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
от 2500 K до 9900 K
Габаритные размеры, см
19.4 х 3.8 х 3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB

Falcon Eyes TL-20RGB — это ультракомпактный ручной светодиодный осветитель-трубка (LED light stick), созданный для мобильной фотографии, съемки блогов, стримов и творческих видеороликов. Благодаря длине всего 19.4 см и весу 160 грамм, этот прибор легко помещается в карман куртки или рюкзака. Он станет отличным решением как для работы в качестве источника заполняющего света, так и для создания цветных акцентов на фоне.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
6
Световой поток, Лм
0
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
от 2500 K до 9900 K
Габаритные размеры, см
19.4 х 3.8 х 3.8
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes TL-20RGB — это ультракомпактный ручной светодиодный осветитель-трубка (LED light stick), созданный для мобильной фотографии, съемки блогов, стримов и творческих видеороликов. Благодаря длине всего 19.4 см и весу 160 грамм, этот прибор легко помещается в карман куртки или рюкзака. Он станет отличным решением как для работы в качестве источника заполняющего света, так и для создания цветных акцентов на фоне.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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