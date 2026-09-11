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Набор цветных фильтров Godox VSA-11C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор цветных фильтров Godox VSA-11C

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Набор цветных фильтров Godox VSA-11C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
16 фильтров различных цветов, упаковка
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538373
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
16 фильтров различных цветов, упаковка
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
14.1х16.5х0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
100

Описание товара Набор цветных фильтров Godox VSA-11C

Светофильтры Godox VSA-11C применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.

Отзывы о товаре Набор цветных фильтров Godox VSA-11C




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
16 фильтров различных цветов, упаковка
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
14.1х16.5х0.6
Страна производитель
Китай
Описание
Светофильтры Godox VSA-11C применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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