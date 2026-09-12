Набор микропрепаратов Микромед №24-2
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Характеристики
Описание товара Набор микропрепаратов Микромед №24-2
Набор микропрепаратов Микромед №24-2, 30580.Набор микропрепаратов Микромед №24-2 состоит из 6 стёкол по четыре препарата на стекло. Микропрепараты безопасны для ребенка - стёкла оклеены цветной плёнкой. Микропрепараты разделены на темы: Животный мир (рыбья чешуя, шерсть верблюда, птичье перо, утиное перо). Мир растений (корень кукурузы, корень арахиса, стебель губчатой тыквы, ствол сосны). Мир насекомых (крыло медоносной пчелы, крыло стрекозы, лапка майского жука, лапка таракана). Текстильные волокна (хлопковое волокно, нейлоновое волокно, шелковое волокно, бумага с надписью). Листья и крахмалы (лист бирючины, лист олеандра индийского, кукурузный крахмал, картофельный крахмал). Водоросли и планктон (спирогира, зигнема, улотрикс, циклоп). Исследования рекомендуется производить на любом учебном биологическом микроскопе проходящего света с увеличением от 20 крат. Набор микропрепаратов Микромед №24-2 рекомендуем купить, если в семье есть дети дошкольного и младшего школьного возраста — им интересно будет узнать, как выглядят при большом увеличении практически невидимые невооружённым взглядом, предметы окружающего нас мира. Микропрепараты поставляются в картонной коробке.
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