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Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г

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Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 7
Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 1
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 2
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 3
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 4
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 5
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 6
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 7
  • Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
320 руб.  580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674631
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
15

Описание товара Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г

Термопаста ID-cooling FROST X05 является универсальным решением для процессоров, графических ускорителей и других аппаратных компонентов. Она служит в качестве теплопроводящего слоя. Обладает вязкостью 480 Па.

Отзывы о товаре Термопаста ID-Cooling Frost X05 3 г




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ID-cooling FROST X05 является универсальным решением для процессоров, графических ускорителей и других аппаратных компонентов. Она служит в качестве теплопроводящего слоя. Обладает вязкостью 480 Па.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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