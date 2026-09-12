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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
36 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
223 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 673974
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M3
Модель процессора
M3 Max
Частота процессора, ГГц
2.74
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M3 Max 30 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG)

Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14 core/30 core/36/2TB Silver (MRX83) в прочном алюминиевом корпусе может работать автономно на одном заряде аккумулятора до 18 часов. Модель с 14-ядерным процессором и оперативной памятью на 36 Гб отличается высокой производительностью, что позволяет использовать устройство для работы с требовательными приложениями и играми.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14 Silver (MRX83_RUSG)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M3
Модель процессора
M3 Max
Частота процессора, ГГц
2.74
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
36 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M3 Max 30 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Pro 14 M3 Max 14 core/30 core/36/2TB Silver (MRX83) в прочном алюминиевом корпусе может работать автономно на одном заряде аккумулятора до 18 часов. Модель с 14-ядерным процессором и оперативной памятью на 36 Гб отличается высокой производительностью, что позволяет использовать устройство для работы с требовательными приложениями и играми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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