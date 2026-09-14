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Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814)

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Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 1
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 2
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 3
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 4
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 5
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 6
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 7
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 8
Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Raider 16 HX AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 1
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 2
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 3
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 4
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 5
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 6
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 7
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 8
  • Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733966
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 16 HX AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х8
Вес, кг.
5.45

Описание товара Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814)

**Ноутбук MSI Raider 16 HX AI — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider 16 HX AI! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями и обеспечит вам непревзойдённую производительность и потрясающее качество изображения. **Почему стоит выбрать MSI Raider 16 HX AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами и частотой до 5,2 ГГц гарантирует быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими программами. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит вам наслаждаться реалистичной графикой и плавным игровым процессом. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит вам яркие и чёткие изображения, а матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком максимально комфортной, а кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) позволит быстро переносить данные с внешних устройств. * **Множество возможностей для подключения:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 обеспечат широкие возможности для подключения периферийных устройств и сетевого оборудования. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * чёрный цвет, который подчеркнёт ваш стиль; * энергоёмкий аккумулятор (99,9 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Raider 16 HX AI — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 16 HX AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Raider 16 HX AI — мощь и стиль для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с ноутбуком MSI Raider 16 HX AI! Этот игровой ноутбук оснащён самыми передовыми технологиями и обеспечит вам непревзойдённую производительность и потрясающее качество изображения. **Почему стоит выбрать MSI Raider 16 HX AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами и частотой до 5,2 ГГц гарантирует быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 6400 МГц — достаточно для многозадачности и работы с ресурсоёмкими программами. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит вам наслаждаться реалистичной графикой и плавным игровым процессом. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц подарит вам яркие и чёткие изображения, а матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство и функциональность:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с ноутбуком максимально комфортной, а кардридер (поддерживает SD, SDHC, SDXC) позволит быстро переносить данные с внешних устройств. * **Множество возможностей для подключения:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 обеспечат широкие возможности для подключения периферийных устройств и сетевого оборудования. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * чёрный цвет, который подчеркнёт ваш стиль; * энергоёмкий аккумулятор (99,9 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. MSI Raider 16 HX AI — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный игровой ноутбук. Не упустите шанс обновить свою игровую станцию!
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Отзывы


Ноутбук MSI Raider 16 HX AI A2XWHG-814XRU Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb (1*32 D5)/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/RJ-45/Black/2.7kg (9S7-15M361-814) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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