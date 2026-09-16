Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32Gb/SSD 2Tb Win 11Pro bl (21NS0013US)

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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad X1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
263 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735419
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Lenovo открывает новые горизонты мобильной работы с этим ноутбуком: компактный 14-дюймовый OLED-экран поражает глубиной цвета и четкостью, а частота обновления 120 Гц делает картинку максимально плавной — приятно даже просто листать документы. Восемь ядер процессора Intel и быстрая оперативная память LPDDR5x легко справятся с ресурсоемкими задачами, а современный SSD гарантирует мгновенный запуск приложений. Работайте в безопасности — сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а Windows 11 Pro открывает широкие возможности для профессионалов. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, два порта USB Type-C делают подключение внешних устройств быстрым и простым. Черный цвет корпуса придаёт ноутбуку стильный, строгий вид — идеально как для офиса, так и для деловых поездок.
Lenovo открывает новые горизонты мобильной работы с этим ноутбуком: компактный 14-дюймовый OLED-экран поражает глубиной цвета и четкостью, а частота обновления 120 Гц делает картинку максимально плавной — приятно даже просто листать документы. Восемь ядер процессора Intel и быстрая оперативная память LPDDR5x легко справятся с ресурсоемкими задачами, а современный SSD гарантирует мгновенный запуск приложений. Работайте в безопасности — сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а Windows 11 Pro открывает широкие возможности для профессионалов. Клавиатура с подсветкой удобна для работы в любое время суток, два порта USB Type-C делают подключение внешних устройств быстрым и простым. Черный цвет корпуса придаёт ноутбуку стильный, строгий вид — идеально как для офиса, так и для деловых поездок.
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 14" 2.8K OLED Ultra 7 258V 32Gb/SSD 2Tb Win 11Pro bl (21NS0013US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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