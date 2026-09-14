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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)

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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
213 440 руб. 
Начислим 3416 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)
213 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х9
Вес, кг.
4.74

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)

Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, идеально подходящее для требовательных задач и развлечений. Под этим брендом выпускается ноутбук с впечатляющими характеристиками, который способен удовлетворить запросы геймеров, профессионалов и тех, кто ценит высокую производительность. Особенности данного ноутбука включают: - **Дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую скорость работы даже при выполнении самых сложных задач. - **Видеокарта:** 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавное воспроизведение графических приложений и игр на высоких настройках. - **Память:** 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать многочисленные приложения одновременно без задержек. SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и хранение большого объема данных. - **Дизайн и эргономика:** Корпус из пластика делает устройство относительно легким (2,7 кг) для своего класса, удобным для переноски. Подсветка клавиатуры добавляет комфорт при работе в условиях недостаточного освещения. - **Связь и интерфейсы:** Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3 для надежного соединения с другими устройствами. Имеется один USB Type-C порт, обеспечивающий современный и удобный способ подключения периферии. Этот ноутбук MSI идеален для пользователей, которые ищут комбинацию передовых технических характеристик, стильного дизайна и надежной производительности в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, идеально подходящее для требовательных задач и развлечений. Под этим брендом выпускается ноутбук с впечатляющими характеристиками, который способен удовлетворить запросы геймеров, профессионалов и тех, кто ценит высокую производительность. Особенности данного ноутбука включают: - **Дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую скорость работы даже при выполнении самых сложных задач. - **Видеокарта:** 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавное воспроизведение графических приложений и игр на высоких настройках. - **Память:** 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать многочисленные приложения одновременно без задержек. SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и хранение большого объема данных. - **Дизайн и эргономика:** Корпус из пластика делает устройство относительно легким (2,7 кг) для своего класса, удобным для переноски. Подсветка клавиатуры добавляет комфорт при работе в условиях недостаточного освещения. - **Связь и интерфейсы:** Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3 для надежного соединения с другими устройствами. Имеется один USB Type-C порт, обеспечивающий современный и удобный способ подключения периферии. Этот ноутбук MSI идеален для пользователей, которые ищут комбинацию передовых технических характеристик, стильного дизайна и надежной производительности в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274) - по цене 213440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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