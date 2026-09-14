Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)
Ноутбук MSI — это мощное и современное устройство, идеально подходящее для требовательных задач и развлечений. Под этим брендом выпускается ноутбук с впечатляющими характеристиками, который способен удовлетворить запросы геймеров, профессионалов и тех, кто ценит высокую производительность. Особенности данного ноутбука включают: - **Дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для игр, просмотра фильмов и работы с графикой. - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую скорость работы даже при выполнении самых сложных задач. - **Видеокарта:** 8 Гб видеопамяти обеспечивают плавное воспроизведение графических приложений и игр на высоких настройках. - **Память:** 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать многочисленные приложения одновременно без задержек. SSD-накопитель объемом 1024 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и хранение большого объема данных. - **Дизайн и эргономика:** Корпус из пластика делает устройство относительно легким (2,7 кг) для своего класса, удобным для переноски. Подсветка клавиатуры добавляет комфорт при работе в условиях недостаточного освещения. - **Связь и интерфейсы:** Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.3 для надежного соединения с другими устройствами. Имеется один USB Type-C порт, обеспечивающий современный и удобный способ подключения периферии. Этот ноутбук MSI идеален для пользователей, которые ищут комбинацию передовых технических характеристик, стильного дизайна и надежной производительности в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WGK-274XRU Intel Core i7-14650HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/240Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-274)