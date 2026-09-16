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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)
Этот ноутбук Apple с огромным 16,2-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3456x2234 идеально подойдёт для работы с графикой, фильмов и многозадачной работы. Корпус из алюминия создаёт ощущение премиальности и уверенно защищает устройство. В распоряжении пользователя — 24 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD, благодаря которым даже самые ресурсоёмкие задачи выполняются без задержек. Процессор серии Apple M5 обеспечивает молниеносную производительность, а дискретная видеокарта позволит насладиться плавной работой любых приложений. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца — быстрый доступ и безопасность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительную автономную работу. Всё управляется стильной и интуитивной Mac OS.
Этот ноутбук Apple с огромным 16,2-дюймовым экраном и потрясающим разрешением 3456x2234 идеально подойдёт для работы с графикой, фильмов и многозадачной работы. Корпус из алюминия создаёт ощущение премиальности и уверенно защищает устройство. В распоряжении пользователя — 24 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и SSD, благодаря которым даже самые ресурсоёмкие задачи выполняются без задержек. Процессор серии Apple M5 обеспечивает молниеносную производительность, а дискретная видеокарта позволит насладиться плавной работой любых приложений. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца — быстрый доступ и безопасность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительную автономную работу. Всё управляется стильной и интуитивной Mac OS.
Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A) - по цене 283380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGEA4LL/A)