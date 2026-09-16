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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
253 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736022
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)

Этот ноутбук Apple создан для тех, кто ценит и стиль, и мощность в каждом движении. Металлический корпус из алюминия — это не только премиальный внешний вид, но и надежная защита в любых условиях. Яркая клавиатурная подсветка позволяет с комфортом работать даже ночью. Экран с диагональю 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 радует кристально четкой картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, которую оценят и дизайнеры, и геймеры. Матрица IPS — для насыщенных цветов и широких углов обзора. Встроенная видеокарта и процессор Apple M5 Pro гарантируют молниеносную работу любых приложений на фирменной Mac OS. Ноутбук оборудован тремя портами USB Type-C — удобно подключать все необходимое без переходников. Эта модель Apple — сочетание современной производительности, стиля и продуманной эргономики.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5 Pro
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M5 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто ценит и стиль, и мощность в каждом движении. Металлический корпус из алюминия — это не только премиальный внешний вид, но и надежная защита в любых условиях. Яркая клавиатурная подсветка позволяет с комфортом работать даже ночью. Экран с диагональю 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 радует кристально четкой картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, которую оценят и дизайнеры, и геймеры. Матрица IPS — для насыщенных цветов и широких углов обзора. Встроенная видеокарта и процессор Apple M5 Pro гарантируют молниеносную работу любых приложений на фирменной Mac OS. Ноутбук оборудован тремя портами USB Type-C — удобно подключать все необходимое без переходников. Эта модель Apple — сочетание современной производительности, стиля и продуманной эргономики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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