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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
253 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736022
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто ценит и стиль, и мощность в каждом движении. Металлический корпус из алюминия — это не только премиальный внешний вид, но и надежная защита в любых условиях. Яркая клавиатурная подсветка позволяет с комфортом работать даже ночью. Экран с диагональю 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 радует кристально четкой картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, которую оценят и дизайнеры, и геймеры. Матрица IPS — для насыщенных цветов и широких углов обзора.
Встроенная видеокарта и процессор Apple M5 Pro гарантируют молниеносную работу любых приложений на фирменной Mac OS. Ноутбук оборудован тремя портами USB Type-C — удобно подключать все необходимое без переходников. Эта модель Apple — сочетание современной производительности, стиля и продуманной эргономики.
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто ценит и стиль, и мощность в каждом движении. Металлический корпус из алюминия — это не только премиальный внешний вид, но и надежная защита в любых условиях. Яркая клавиатурная подсветка позволяет с комфортом работать даже ночью. Экран с диагональю 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 радует кристально четкой картинкой, а частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, которую оценят и дизайнеры, и геймеры. Матрица IPS — для насыщенных цветов и широких углов обзора.
Встроенная видеокарта и процессор Apple M5 Pro гарантируют молниеносную работу любых приложений на фирменной Mac OS. Ноутбук оборудован тремя портами USB Type-C — удобно подключать все необходимое без переходников. Эта модель Apple — сочетание современной производительности, стиля и продуманной эргономики.
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2026 14.2" Liquid Retina XDR M5 Pro 15C CPU 16C GPU/24GB/1TB SSD Space Black (MGDR4LL/A)