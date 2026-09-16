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Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14&quot; M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
221 630 руб. 
Начислим 3547 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black
221 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M4 Pro
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х31х9
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black

Этот ноутбук Apple создан для продвинутой работы и творчества. Благодаря мощному процессору Apple M4, 24 Гб оперативной памяти и ёмкому SSD на 512 Гб вы сможете заниматься даже самыми ресурсоёмкими задачами без задержек. Яркий 14,2-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 3024x1964 подарит детализацию, которая вдохновляет. Компактный и лёгкий (1,6 кг), он легко помещается в сумку или рюкзак — берите вашу рабочую станцию куда угодно. Прочный алюминиевый корпус не боится ежедневной эксплуатации. Быстрый кард-ридер облегчает перенос фото и видео, а сканер отпечатка пальца защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже ночью. Современный Bluetooth v5.3 расширяет возможности подключения. Работает на интуитивной Mac OS — для максимальной свободы и продуктивности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M4 Pro
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple создан для продвинутой работы и творчества. Благодаря мощному процессору Apple M4, 24 Гб оперативной памяти и ёмкому SSD на 512 Гб вы сможете заниматься даже самыми ресурсоёмкими задачами без задержек. Яркий 14,2-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 3024x1964 подарит детализацию, которая вдохновляет. Компактный и лёгкий (1,6 кг), он легко помещается в сумку или рюкзак — берите вашу рабочую станцию куда угодно. Прочный алюминиевый корпус не боится ежедневной эксплуатации. Быстрый кард-ридер облегчает перенос фото и видео, а сканер отпечатка пальца защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже ночью. Современный Bluetooth v5.3 расширяет возможности подключения. Работает на интуитивной Mac OS — для максимальной свободы и продуктивности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - по цене 221630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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