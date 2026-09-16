Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black
Этот ноутбук Apple создан для продвинутой работы и творчества. Благодаря мощному процессору Apple M4, 24 Гб оперативной памяти и ёмкому SSD на 512 Гб вы сможете заниматься даже самыми ресурсоёмкими задачами без задержек. Яркий 14,2-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 3024x1964 подарит детализацию, которая вдохновляет. Компактный и лёгкий (1,6 кг), он легко помещается в сумку или рюкзак — берите вашу рабочую станцию куда угодно. Прочный алюминиевый корпус не боится ежедневной эксплуатации. Быстрый кард-ридер облегчает перенос фото и видео, а сканер отпечатка пальца защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже ночью. Современный Bluetooth v5.3 расширяет возможности подключения. Работает на интуитивной Mac OS — для максимальной свободы и продуктивности.
Этот ноутбук Apple создан для продвинутой работы и творчества. Благодаря мощному процессору Apple M4, 24 Гб оперативной памяти и ёмкому SSD на 512 Гб вы сможете заниматься даже самыми ресурсоёмкими задачами без задержек. Яркий 14,2-дюймовый экран с впечатляющим разрешением 3024x1964 подарит детализацию, которая вдохновляет. Компактный и лёгкий (1,6 кг), он легко помещается в сумку или рюкзак — берите вашу рабочую станцию куда угодно. Прочный алюминиевый корпус не боится ежедневной эксплуатации. Быстрый кард-ридер облегчает перенос фото и видео, а сканер отпечатка пальца защитит ваши данные. Подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже ночью. Современный Bluetooth v5.3 расширяет возможности подключения. Работает на интуитивной Mac OS — для максимальной свободы и продуктивности.
Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black - по цене 221630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space Black