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Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022)

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Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 1
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 2
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 3
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 4
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 5
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 6
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 7
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 8
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 9
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 10
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 11
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 12
Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Crosshair
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 1
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 2
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 3
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 4
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 5
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 6
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 7
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 8
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 9
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 10
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 11
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 12
  • Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
226 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712693
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х10
Вес, кг.
5.7

Описание товара Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022)

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров. Благодаря топовому процессору Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5070, эта модель уверенно справляется с современными AAA-играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и работой с тяжелыми 3D-проектами. От типичных игровых ноутбуков его отличает увеличенный 18-дюймовый экран и продвинутая система охлаждения, рассчитанная на длительные нагрузки.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с большим количеством ядер и высокой тактовой частотой обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. В паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти эта конфигурация позволяет играть в любые современные игры с высокой частотой кадров при максимальных настройках графики и использовать технологии DLSS и трассировки лучей. Мощности хватит для стриминга, работы с видео в 4K и тяжелых профессиональных приложений.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и комфортную работу в динамичных играх. IPS-матрица демонстрирует хорошую цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой или видеомонтажа. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем достаточен для установки нескольких крупных игр и рабочего софта, хотя активным геймерам может потребоваться дополнительный накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в агрессивном геймерском стиле с качественными материалами и продуманной системой охлаждения. Учитывая мощные компоненты, ноутбук оснащен эффективной системой теплоотвода с несколькими вентиляторами для поддержания стабильной производительности в длительных игровых сессиях. Вес и габариты типичны для 18-дюймового игрового ноутбука, что делает его не самым мобильным решением, но зато обеспечивает отличное охлаждение под нагрузкой.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полноразмерный LAN-порт для стабильного сетевого подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет RGB-подсветку и полноразмерный цифровой блок. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить желаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук с соответствующим энергопотреблением и уровнем шума под нагрузкой. Автономность будет ограниченной, особенно в играх или при работе с ресурсоемкими приложениями. 18-дюймовый формат может быть избыточным для тех, кто часто носит ноутбук с собой. Модель оптимальна для домашнего использования в качестве основного игрового или рабочего компьютера с возможностью иногда брать его с собой. Если мобильность важнее производительности, стоит рассмотреть более компактные 15-16-дюймовые альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Crosshair
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров. Благодаря топовому процессору Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5070, эта модель уверенно справляется с современными AAA-играми в максимальных настройках, стримингом, рендерингом видео и работой с тяжелыми 3D-проектами. От типичных игровых ноутбуков его отличает увеличенный 18-дюймовый экран и продвинутая система охлаждения, рассчитанная на длительные нагрузки.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с большим количеством ядер и высокой тактовой частотой обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. В паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти эта конфигурация позволяет играть в любые современные игры с высокой частотой кадров при максимальных настройках графики и использовать технологии DLSS и трассировки лучей. Мощности хватит для стриминга, работы с видео в 4K и тяжелых профессиональных приложений.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и широкие углы обзора. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и комфортную работу в динамичных играх. IPS-матрица демонстрирует хорошую цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой или видеомонтажа. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем достаточен для установки нескольких крупных игр и рабочего софта, хотя активным геймерам может потребоваться дополнительный накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в агрессивном геймерском стиле с качественными материалами и продуманной системой охлаждения. Учитывая мощные компоненты, ноутбук оснащен эффективной системой теплоотвода с несколькими вентиляторами для поддержания стабильной производительности в длительных игровых сессиях. Вес и габариты типичны для 18-дюймового игрового ноутбука, что делает его не самым мобильным решением, но зато обеспечивает отличное охлаждение под нагрузкой.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полноразмерный LAN-порт для стабильного сетевого подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет RGB-подсветку и полноразмерный цифровой блок. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет самостоятельно установить желаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это мощный игровой ноутбук с соответствующим энергопотреблением и уровнем шума под нагрузкой. Автономность будет ограниченной, особенно в играх или при работе с ресурсоемкими приложениями. 18-дюймовый формат может быть избыточным для тех, кто часто носит ноутбук с собой. Модель оптимальна для домашнего использования в качестве основного игрового или рабочего компьютера с возможностью иногда брать его с собой. Если мобильность важнее производительности, стоит рассмотреть более компактные 15-16-дюймовые альтернативы.

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Отзывы


Ноутбук MSI Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-022XRU Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 18" IPS QHD+ FreeDOS black (9S7-184111-022) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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