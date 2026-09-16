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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Zephyrus G14
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
237 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734242
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Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)
Лёгкий и элегантный ноутбук Asus весит всего 1,5 кг — удобно брать с собой каждый день. Компактная диагональ 14 дюймов идеально подходит для поездок и работы вне дома, но внутри скрыт настоящий профессионал: мощный процессор AMD в паре с 32 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 1024 Гб обеспечивают молниеносную работу даже с требовательными приложениями.
Роскошная картинка на OLED-дисплее с разрешением 2880x1800 завораживает: насыщенные цвета, глубокий чёрный, каждый элемент выглядит чётко и выразительно. Подсветка клавиатуры помогает работать комфортно даже вечером. Благодаря Bluetooth версии 5.4 подключение к аксессуарам — простое и стабильное, а встроенный кард-ридер ускоряет обмен файлами. Прочный корпус из алюминия сочетает стиль и надёжность, а аккумулятор Li-lon отлично подходит для длительных сессий без подзарядки.
Универсальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и современные технологии.
Лёгкий и элегантный ноутбук Asus весит всего 1,5 кг — удобно брать с собой каждый день. Компактная диагональ 14 дюймов идеально подходит для поездок и работы вне дома, но внутри скрыт настоящий профессионал: мощный процессор AMD в паре с 32 Гб оперативной памяти и быстрым SSD на 1024 Гб обеспечивают молниеносную работу даже с требовательными приложениями.
Роскошная картинка на OLED-дисплее с разрешением 2880x1800 завораживает: насыщенные цвета, глубокий чёрный, каждый элемент выглядит чётко и выразительно. Подсветка клавиатуры помогает работать комфортно даже вечером. Благодаря Bluetooth версии 5.4 подключение к аксессуарам — простое и стабильное, а встроенный кард-ридер ускоряет обмен файлами. Прочный корпус из алюминия сочетает стиль и надёжность, а аккумулятор Li-lon отлично подходит для длительных сессий без подзарядки.
Универсальный выбор для тех, кому важны производительность, мобильность и современные технологии.
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403GM-SY020 Ryzen AI 9 465 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0QL2-M000V0)