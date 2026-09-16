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Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 8
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 9
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 10
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 8
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 9
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 10
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
263 270 руб. 
Начислим 4213 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
263 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
2.85
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х8
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)

Ноутбук Apple MacBook Pro 16" (MX2T3) — это уникальное сочетание производительности, технологий и премиального дизайна. Эта мощная модель в элегантном цвете Silver идеально подойдёт как для профессиональной работы, так и для творческих задач. Мощный чип нового поколения MacBook Pro оснащён чипом Apple M4 Pro, включающим 14-ядерный процессор и 20-ядерную графику, что обеспечивает бескомпромиссную производительность при работе с видео, 3D, разработкой и другими ресурсоёмкими задачами. Память и хранилище Объём оперативной памяти составляет 24 ГБ, что позволяет работать с тяжёлыми проектами без потерь в скорости. Встроенный SSD на 512 ГБ обеспечивает моментальный запуск приложений и хранение большого количества данных. Потрясающий экран 16,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением 3456?2234 пикселя отличается высокой яркостью, глубокими цветами и точной цветопередачей. Поддержка широкой цветовой гаммы P3, HDR и ProMotion (частота до 120 Гц) делает экран идеальным для профессиональной визуальной работы. Звук и подключение Система из шести динамиков с поддержкой пространственного аудио и Dolby Atmos обеспечивает качественный объёмный звук. Благодаря широкому набору портов — 3 порта Thunderbolt 4, HDMI, слот для SDXC-карт, MagSafe 3, а также аудиоразъём 3,5 мм — вы сможете подключить всё необходимое без переходников. Комфорт и безопасность Подсвечиваемая клавиатура Magic Keyboard, большой трекпад и сканер отпечатков пальцев Touch ID обеспечивают комфортную и безопасную работу. Ноутбук работает под управлением macOS и обеспечивает до 22 часов автономности, что делает его идеальным выбором для работы в дороге.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
2.85
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" (MX2T3) — это уникальное сочетание производительности, технологий и премиального дизайна. Эта мощная модель в элегантном цвете Silver идеально подойдёт как для профессиональной работы, так и для творческих задач. Мощный чип нового поколения MacBook Pro оснащён чипом Apple M4 Pro, включающим 14-ядерный процессор и 20-ядерную графику, что обеспечивает бескомпромиссную производительность при работе с видео, 3D, разработкой и другими ресурсоёмкими задачами. Память и хранилище Объём оперативной памяти составляет 24 ГБ, что позволяет работать с тяжёлыми проектами без потерь в скорости. Встроенный SSD на 512 ГБ обеспечивает моментальный запуск приложений и хранение большого количества данных. Потрясающий экран 16,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением 3456?2234 пикселя отличается высокой яркостью, глубокими цветами и точной цветопередачей. Поддержка широкой цветовой гаммы P3, HDR и ProMotion (частота до 120 Гц) делает экран идеальным для профессиональной визуальной работы. Звук и подключение Система из шести динамиков с поддержкой пространственного аудио и Dolby Atmos обеспечивает качественный объёмный звук. Благодаря широкому набору портов — 3 порта Thunderbolt 4, HDMI, слот для SDXC-карт, MagSafe 3, а также аудиоразъём 3,5 мм — вы сможете подключить всё необходимое без переходников. Комфорт и безопасность Подсвечиваемая клавиатура Magic Keyboard, большой трекпад и сканер отпечатков пальцев Touch ID обеспечивают комфортную и безопасную работу. Ноутбук работает под управлением macOS и обеспечивает до 22 часов автономности, что делает его идеальным выбором для работы в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3) - стоимость товара 263270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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