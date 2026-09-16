Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro Silver (MX2T3)
Ноутбук Apple MacBook Pro 16" (MX2T3) — это уникальное сочетание производительности, технологий и премиального дизайна. Эта мощная модель в элегантном цвете Silver идеально подойдёт как для профессиональной работы, так и для творческих задач. Мощный чип нового поколения MacBook Pro оснащён чипом Apple M4 Pro, включающим 14-ядерный процессор и 20-ядерную графику, что обеспечивает бескомпромиссную производительность при работе с видео, 3D, разработкой и другими ресурсоёмкими задачами. Память и хранилище Объём оперативной памяти составляет 24 ГБ, что позволяет работать с тяжёлыми проектами без потерь в скорости. Встроенный SSD на 512 ГБ обеспечивает моментальный запуск приложений и хранение большого количества данных. Потрясающий экран 16,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением 3456?2234 пикселя отличается высокой яркостью, глубокими цветами и точной цветопередачей. Поддержка широкой цветовой гаммы P3, HDR и ProMotion (частота до 120 Гц) делает экран идеальным для профессиональной визуальной работы. Звук и подключение Система из шести динамиков с поддержкой пространственного аудио и Dolby Atmos обеспечивает качественный объёмный звук. Благодаря широкому набору портов — 3 порта Thunderbolt 4, HDMI, слот для SDXC-карт, MagSafe 3, а также аудиоразъём 3,5 мм — вы сможете подключить всё необходимое без переходников. Комфорт и безопасность Подсвечиваемая клавиатура Magic Keyboard, большой трекпад и сканер отпечатков пальцев Touch ID обеспечивают комфортную и безопасную работу. Ноутбук работает под управлением macOS и обеспечивает до 22 часов автономности, что делает его идеальным выбором для работы в дороге.
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Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, MacBook Pro, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
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