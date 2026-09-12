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Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка

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Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Lazaretto
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667467
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0888430639812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Lazaretto
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Three Women, Lazaretto, Temporary Ground, Would You Fight For My Lovex, High Ball Stepper, Untitled, Untitled, Just One Drink, Just One Drink, Alone In My Home, That Black Bat Licorice, Entitlement, I Think I Found The Culprit, Want And Able, Untitled, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Three Women, Lazaretto, Temporary Ground, Would You Fight For My Lovex, High Ball Stepper, Untitled, Untitled, Just One Drink, Just One Drink, Alone In My Home, That Black Bat Licorice, Entitlement, I Think I Found The Culprit, Want And Able, Untitled, Untitled

Отзывы о товаре Jack White - Lazaretto (0888430639812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man Records
Barcode
[0888430639812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Lazaretto
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Three Women, Lazaretto, Temporary Ground, Would You Fight For My Lovex, High Ball Stepper, Untitled, Untitled, Just One Drink, Just One Drink, Alone In My Home, That Black Bat Licorice, Entitlement, I Think I Found The Culprit, Want And Able, Untitled, Untitled
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Three Women, Lazaretto, Temporary Ground, Would You Fight For My Lovex, High Ball Stepper, Untitled, Untitled, Just One Drink, Just One Drink, Alone In My Home, That Black Bat Licorice, Entitlement, I Think I Found The Culprit, Want And Able, Untitled, Untitled
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