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Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка

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Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Саймон Рэттл, Максим Венгеров
Альбом (сингл)
Intense Tchaikovsky (Best Of)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197704772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Саймон Рэттл, Максим Венгеров
Альбом (сингл)
Intense Tchaikovsky (Best Of)
Трек-лист
Side A: 1. Violin Concerto in D major, Op. 35: I. Allegro moderato (opening) 2. Vladimir Spivakov violin Philharmonia Orchestra, Seiji Ozawa 3. Symphony No. 5 in E minor, Op. 64: I. Andante - Allegro con anima (conclusion) 4. Orchestra dellAccademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano 5. Swan Lake, Op. 20, Act II No. 10, Scene. Moderato No. 13d, Dance of the Swans. Dance of the Little Swans 6. Philadelphia Orchestra, Wolfgang Sawallisch 7. The Seasons, Op. 37a: No. 6, June. Barcarolle 8.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка

Подборка самой известной музыки Чайковского, включая фрагменты из Лебединого озера, Щелкунчика, симфоний и концертов в исполнении знаменитых артистов, включая Владимира Спивакова, Михаила Плетнева, Максима Венгерова, Владимира Федосеева, Саймона Рэттла и других.

Отзывы о товаре Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197704772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Саймон Рэттл, Максим Венгеров
Альбом (сингл)
Intense Tchaikovsky (Best Of)
Трек-лист
Side A: 1. Violin Concerto in D major, Op. 35: I. Allegro moderato (opening) 2. Vladimir Spivakov violin Philharmonia Orchestra, Seiji Ozawa 3. Symphony No. 5 in E minor, Op. 64: I. Andante - Allegro con anima (conclusion) 4. Orchestra dellAccademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano 5. Swan Lake, Op. 20, Act II No. 10, Scene. Moderato No. 13d, Dance of the Swans. Dance of the Little Swans 6. Philadelphia Orchestra, Wolfgang Sawallisch 7. The Seasons, Op. 37a: No. 6, June. Barcarolle 8.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Подборка самой известной музыки Чайковского, включая фрагменты из Лебединого озера, Щелкунчика, симфоний и концертов в исполнении знаменитых артистов, включая Владимира Спивакова, Михаила Плетнева, Максима Венгерова, Владимира Федосеева, Саймона Рэттла и других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Intense Tchaikovsky (5054197704772) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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