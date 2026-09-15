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3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка

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3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - фото 1
3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - фото 2
3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 3
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - фото 1
  • 3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - фото 2
  • 3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pschent
Barcode
[3596973215468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 3
Жанр
Диско
Трек-лист
Ambrosia - A Reminiscent Drive, Where Do I Begin (Away Team Mix) - Shirley Bassey, Les Chrysanth?mes - Cosmos Sound Club, Hi-fi Trumpet (Boyz from Brazil Mix) - Stereo Action Unlimited, Yachts (A Man Called Adam Mix) - Coco Steel & Lovebomb, Late Lounge Lover - Hacienda, Latazz - The Funky Lowlives, Appollo (Adam Goldstone Edit) - Cujo & Superstars of Rock, Cruisin' - Can 7, Timeless (Orange Factory Remix) - Gazzara, PNC Aux Portes - Stephane Pompougnac, Cleopatra in New York - Nickodemus, Elect
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
H?tel Costes – 3
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ambrosia - A Reminiscent Drive, Where Do I Begin (Away Team Mix) - Shirley Bassey, Les Chrysanth?mes - Cosmos Sound Club, Hi-fi Trumpet (Boyz from Brazil Mix) - Stereo Action Unlimited, Yachts (A Man Called Adam Mix) - Coco Steel & Lovebomb, Late Lounge Lover - Hacienda, Latazz - The Funky Lowlives, Appollo (Adam Goldstone Edit) - Cujo & Superstars of Rock, Cruisin' - Can 7, Timeless (Orange Factory Remix) - Gazzara, PNC Aux Portes - Stephane Pompougnac, Cleopatra in New York - Nickodemus, Electrologe - Trouble Makers, Last Tango in Paris - Gotan Project, Every Time (A Man Called Adam Balearic Remix) - Lustral, Till I Enter Your Heart - Cannibal Kiss

Отзывы о товаре 3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pschent
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pschent
Barcode
[3596973215468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Hotel Costes 3
Жанр
Диско
Трек-лист
Ambrosia - A Reminiscent Drive, Where Do I Begin (Away Team Mix) - Shirley Bassey, Les Chrysanth?mes - Cosmos Sound Club, Hi-fi Trumpet (Boyz from Brazil Mix) - Stereo Action Unlimited, Yachts (A Man Called Adam Mix) - Coco Steel & Lovebomb, Late Lounge Lover - Hacienda, Latazz - The Funky Lowlives, Appollo (Adam Goldstone Edit) - Cujo & Superstars of Rock, Cruisin' - Can 7, Timeless (Orange Factory Remix) - Gazzara, PNC Aux Portes - Stephane Pompougnac, Cleopatra in New York - Nickodemus, Elect
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
H?tel Costes – 3
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ambrosia - A Reminiscent Drive, Where Do I Begin (Away Team Mix) - Shirley Bassey, Les Chrysanth?mes - Cosmos Sound Club, Hi-fi Trumpet (Boyz from Brazil Mix) - Stereo Action Unlimited, Yachts (A Man Called Adam Mix) - Coco Steel & Lovebomb, Late Lounge Lover - Hacienda, Latazz - The Funky Lowlives, Appollo (Adam Goldstone Edit) - Cujo & Superstars of Rock, Cruisin' - Can 7, Timeless (Orange Factory Remix) - Gazzara, PNC Aux Portes - Stephane Pompougnac, Cleopatra in New York - Nickodemus, Electrologe - Trouble Makers, Last Tango in Paris - Gotan Project, Every Time (A Man Called Adam Balearic Remix) - Lustral, Till I Enter Your Heart - Cannibal Kiss
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Отзывы


3596973215468, Various Artists, Hotel Costes 3 виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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