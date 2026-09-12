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Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка

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Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 1
Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 2
Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 3
Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 4
Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
My Woman
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 2
  • Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 3
  • Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 4
  • Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667378
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Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605228419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
My Woman
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intern, Mine, Shut Up Kiss Me, Give It Up, Not Gonna Kill You, Heart Shaped Face, Sister, Those Were The Days, Woman, Pops
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка

Окунитесь в увлекательный мир музыки с виниловой пластинкой "Angel Olsen / My Woman". Этот альбом станет настоящим открытием для ценителей качественной и глубокой музыки, наполненной эмоциями и виртуозностью исполнения. Позвольте себе испытать неповторимые ощущения от прослушивания каждой ноты этого произведения искусства. "My Woman" на виниле откроет перед вами мир новых музыкальных грани, наполненных силой и красотой музыкального творчества. Не упустите возможности купить виниловую пластинку "Angel Olsen / My Woman" и погрузиться в удивительный звуковой мир этого альбома. Ощутите глубину и эмоциональную напряженность каждой композиции, которая перенесет вас в мир музыкальной экстаза и вдохновения.

Отзывы о товаре Angel Olsen - My Woman (0656605228419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605228419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
My Woman
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Intern, Mine, Shut Up Kiss Me, Give It Up, Not Gonna Kill You, Heart Shaped Face, Sister, Those Were The Days, Woman, Pops
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Окунитесь в увлекательный мир музыки с виниловой пластинкой "Angel Olsen / My Woman". Этот альбом станет настоящим открытием для ценителей качественной и глубокой музыки, наполненной эмоциями и виртуозностью исполнения. Позвольте себе испытать неповторимые ощущения от прослушивания каждой ноты этого произведения искусства. "My Woman" на виниле откроет перед вами мир новых музыкальных грани, наполненных силой и красотой музыкального творчества. Не упустите возможности купить виниловую пластинку "Angel Olsen / My Woman" и погрузиться в удивительный звуковой мир этого альбома. Ощутите глубину и эмоциональную напряженность каждой композиции, которая перенесет вас в мир музыкальной экстаза и вдохновения.
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