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Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка

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Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Workout
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - фото 1
  • Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - фото 2
  • Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - фото 3
  • Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - фото 4
  • Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Workout
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Workout, Uh Huh, Smokin, The Best Things In Life Are Free, Greasin Easy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка

Один из трех великих альбомов BN 60-х годов от героя хард-бопа Хэнка Мобли. Заглавная композиция - прекрасный пример этого. В ней нежные фразы переплетаются с мягким тоном, который постепенно набирает интенсивность. К нему присоединяются его коллега Уинтон Келли и Пол Чемберс. Это его первая совместная работа с Грантом Грином. Хэнк Мобли (ts), Уинтон Келли (p), Грант Грин (g), Пол Чемберс (b), Филли Джо Джонс (ds) Записано 26 марта 1961 года, Нью-Джерси. Критик Леонард Фезер однажды назвал Хэнка Мобли, умершего в 1986 году, чемпионом в среднем весе по игре на тенор-саксофоне. Поначалу это звучит не слишком лестно, но это было сделано лишь для того, чтобы выразить тот факт, что фразировка Мобли находилась между двумя другими чемпионами тенор-саксофона: тяжеловесом Джоном Колтрейном и легковесом Стэном Гетцем. На Workout Мобли предстал в 1961 году, сопровождаемый квинтетом молодых модернистов, в пленительной высшей форме. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле компанией Optimal, в одинарной гильзе.

Отзывы о товаре Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458320343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hank Mobley
Альбом (сингл)
Workout
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Workout, Uh Huh, Smokin, The Best Things In Life Are Free, Greasin Easy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Один из трех великих альбомов BN 60-х годов от героя хард-бопа Хэнка Мобли. Заглавная композиция - прекрасный пример этого. В ней нежные фразы переплетаются с мягким тоном, который постепенно набирает интенсивность. К нему присоединяются его коллега Уинтон Келли и Пол Чемберс. Это его первая совместная работа с Грантом Грином. Хэнк Мобли (ts), Уинтон Келли (p), Грант Грин (g), Пол Чемберс (b), Филли Джо Джонс (ds) Записано 26 марта 1961 года, Нью-Джерси. Критик Леонард Фезер однажды назвал Хэнка Мобли, умершего в 1986 году, чемпионом в среднем весе по игре на тенор-саксофоне. Поначалу это звучит не слишком лестно, но это было сделано лишь для того, чтобы выразить тот факт, что фразировка Мобли находилась между двумя другими чемпионами тенор-саксофона: тяжеловесом Джоном Колтрейном и легковесом Стэном Гетцем. На Workout Мобли предстал в 1961 году, сопровождаемый квинтетом молодых модернистов, в пленительной высшей форме. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле компанией Optimal, в одинарной гильзе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hank Mobley - Workout (0602458320343) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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