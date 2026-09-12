Mercyful Fate - Time (coloured) (0039842522272) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mercyful Fate - Time (coloured) (0039842522272) виниловая пластинка
Погрузитесь в мистический мир звуков с виниловой пластинкой Mercyful Fate / Time в ограниченном издании. Этот альбом является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе темные мелодии и потрясающее исполнение Mercyful Fate. Звуки, которые прозвучат на этой прекрасной пластинке, переносят слушателя в атмосферу таинственности и силы музыки, окутывая каждую ноту загадкой и мистикой. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Mercyful Fate / Time, чтобы окунуться в уникальное звучание этого альбома. Позвольте себе погрузиться в мир звуков, который захватит ваше воображение и привнесет в вашу жизнь неповторимую атмосферу.
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