Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 667284
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир глубокой атмосферы и утонченного звучания с виниловой пластинкой Low / Ones And Sixes (2LP). Этот двойной альбом от группы Low завоюет ваше сердце своей неповторимой музыкой и глубокими текстами. Откройте для себя уникальный звуковой мир, который наполнен эмоциями и тонкими нюансами звучания. Ones And Sixes - это музыка, способная перенести вас в иной мир и вызвать множество разнообразных чувств. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Low / Ones And Sixes (2LP) и погрузиться в потрясающую атмосферу звуковой гармонии. Обогатите свою коллекцию музыкальных шедевров этим альбомом и наслаждайтесь его музыкой в любое удобное время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Погрузитесь в мир глубокой атмосферы и утонченного звучания с виниловой пластинкой Low / Ones And Sixes (2LP). Этот двойной альбом от группы Low завоюет ваше сердце своей неповторимой музыкой и глубокими текстами. Откройте для себя уникальный звуковой мир, который наполнен эмоциями и тонкими нюансами звучания. Ones And Sixes - это музыка, способная перенести вас в иной мир и вызвать множество разнообразных чувств. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Low / Ones And Sixes (2LP) и погрузиться в потрясающую атмосферу звуковой гармонии. Обогатите свою коллекцию музыкальных шедевров этим альбомом и наслаждайтесь его музыкой в любое удобное время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Low - Ones And Sixes (0098787114416) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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