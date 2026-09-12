Bill Evans; Jim Hall - Undercurrent (8436563185052) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans; Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667210
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Характеристики
Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soundsgood
Barcode
[8436563185052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans; Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Hear A Rhapsody, Dream Gypsy, Stairway To The Stars*, Romain, Skating In Central Park, Darn That Dream, I'm Getting Sentimental Over You*
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans; Jim Hall - Undercurrent (8436563185052) виниловая пластинка
Дуэтные альбомы были редкостью в 1962 году, а встречи такого качества редки до сих пор. Билл Эванс и Джим Холл, два гиганта современного джаза, находились в это время на пике творческой формы. Эванс возглавлял собственное трио, а Холл в это время работал с квартетом Сонни Роллинза. В серии стандартов и джазовых оригиналов эти два мастера бросают друг другу вызов и великолепно дополняют друг друга. Это переиздание Undercurrent, включающее два дополнительных трека (треки 7 и 8) и два альтернативных дубля (треки 9 и 10), добавленные к оригинальному альбому United Artists, звучит просто великолепно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SoundsGood
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Soundsgood
Barcode
[8436563185052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bill Evans; Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Hear A Rhapsody, Dream Gypsy, Stairway To The Stars*, Romain, Skating In Central Park, Darn That Dream, I'm Getting Sentimental Over You*
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Дуэтные альбомы были редкостью в 1962 году, а встречи такого качества редки до сих пор. Билл Эванс и Джим Холл, два гиганта современного джаза, находились в это время на пике творческой формы. Эванс возглавлял собственное трио, а Холл в это время работал с квартетом Сонни Роллинза. В серии стандартов и джазовых оригиналов эти два мастера бросают друг другу вызов и великолепно дополняют друг друга. Это переиздание Undercurrent, включающее два дополнительных трека (треки 7 и 8) и два альтернативных дубля (треки 9 и 10), добавленные к оригинальному альбому United Artists, звучит просто великолепно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bill Evans; Jim Hall - Undercurrent (8436563185052) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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