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Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка

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Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка - фото 1
Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Hate Campaign
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка - фото 1
  • Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629686017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Hate Campaign
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Suicidal Relevations, Questionable Ethics, Beyond Good & Evil, Retaliate, Enslaved To Bitterness, Mutual Animosity, Patrol 17, Thanatology, Bleeding Over, In Death's Cold Embrace, Hate Campaign
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка

Переиздание на компакт-диске альбома Hate Campaign — пятого студийного лонгплея шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенного в августе 2000 года. Прозрачный оранжевый винил с черными брызгами. Запись Hate Campaign проходила в стокгольмской студии Das Boot. На этом альбоме к группе присоединились: бас-гитарист Шарли Д’Анджело (Mercyful Fate, Witchery, Arch Enemy) и гитарист Магнус Сальгрен (ex-Tiamat, Lake of Tears). Группа не только не изменила своему стилю игры, но и улучшила его. Участие в записи басиста Шарли Д’Анджело укрепило «монолитность» звучания группы, что лишний раз убедило, в жизнестойкости шведского дэт-метала.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629686017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dismember
Альбом (сингл)
Hate Campaign
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Suicidal Relevations, Questionable Ethics, Beyond Good & Evil, Retaliate, Enslaved To Bitterness, Mutual Animosity, Patrol 17, Thanatology, Bleeding Over, In Death's Cold Embrace, Hate Campaign
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание на компакт-диске альбома Hate Campaign — пятого студийного лонгплея шведской дэт-метал-группы Dismember, выпущенного в августе 2000 года. Прозрачный оранжевый винил с черными брызгами. Запись Hate Campaign проходила в стокгольмской студии Das Boot. На этом альбоме к группе присоединились: бас-гитарист Шарли Д’Анджело (Mercyful Fate, Witchery, Arch Enemy) и гитарист Магнус Сальгрен (ex-Tiamat, Lake of Tears). Группа не только не изменила своему стилю игры, но и улучшила его. Участие в записи басиста Шарли Д’Анджело укрепило «монолитность» звучания группы, что лишний раз убедило, в жизнестойкости шведского дэт-метала.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dismember - Hate Campaign (coloured) (4065629686017) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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