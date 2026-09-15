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Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка

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Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 1
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 2
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 3
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 4
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 5
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 6
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 7
Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Soon Over Babaluma
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 1
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 2
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 3
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 4
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 5
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 6
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 7
  • Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[5051083077040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Soon Over Babaluma
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dizzy Dizzy, Come Sta, La Luna, Splash, Chain Reaction, Quantum Physics
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dizzy Dizzy, Come Sta, La Luna, Splash, Chain Reaction, Quantum Physics

Отзывы о товаре Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[5051083077040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Soon Over Babaluma
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dizzy Dizzy, Come Sta, La Luna, Splash, Chain Reaction, Quantum Physics
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dizzy Dizzy, Come Sta, La Luna, Splash, Chain Reaction, Quantum Physics
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Soon Over Babaluma (5051083077040) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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