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Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка

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Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - фото 1
Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - фото 2
Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197554681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lonesome Street, World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was A Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many Of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка

The Magic Whip - восьмой студийный альбом английской рок-группы Blur. Он был записан в Гонконге и Лондоне и выпущен компанией Parlophone 27 апреля 2015 года и Warner Bros. Records 28 апреля 2015 года. Альбом получил высокую оценку музыкальных критиков. Он дебютировал на первом месте в чарте альбомов Великобритании, став шестым альбомом Blur, занявшим первое место в Великобритании. Релиз получил золотой сертификат Британской фонографической индустрии (BPI) за продажи более 100 000 копий. Это первый альбом группы в Северной Америке, выпущенный под маркой Warner Bros. после того, как Blur были переведены с Virgin Records в 2013 г. после покупки EMI и ее активов компанией Universal Music Group в 2012 г.

Отзывы о товаре Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197554681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
THE MAGIC WHIP
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lonesome Street, World Towers, Go Out, Ice Cream Man, Thought I Was A Spaceman, I Broadcast, My Terracotta Heart, There Are Too Many Of Us, Ghost Ship, Pyongyang, Ong Ong, Mirrorball
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Magic Whip - восьмой студийный альбом английской рок-группы Blur. Он был записан в Гонконге и Лондоне и выпущен компанией Parlophone 27 апреля 2015 года и Warner Bros. Records 28 апреля 2015 года. Альбом получил высокую оценку музыкальных критиков. Он дебютировал на первом месте в чарте альбомов Великобритании, став шестым альбомом Blur, занявшим первое место в Великобритании. Релиз получил золотой сертификат Британской фонографической индустрии (BPI) за продажи более 100 000 копий. Это первый альбом группы в Северной Америке, выпущенный под маркой Warner Bros. после того, как Blur были переведены с Virgin Records в 2013 г. после покупки EMI и ее активов компанией Universal Music Group в 2012 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - The Magic Whip (5054197554681) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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