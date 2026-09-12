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Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка

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Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Joga
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667114
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Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958096717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Joga
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
J?ga (Howie B Main Mix), J?ga (Strings & Vocal Mix), J?ga (Buzz Water Mix), All Is Full Of Love (Choice Mix), J?ga (Album Version), Sod Off, Immature, So Broken, J?ga (Alec Empire Mix), J?ga (Alec Empire Digital Hardcore Mix 1), J?ga (Alec Empire Digital Hardcore Mix 2)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка

Хотя «J?ga» официально является синглом с альбома Homogenic, эта композиция заслуживает отдельного разговора как одна из вершин творчества BJ?RK. Написанная в соавторстве с исландским поэтом Sj?n, песня — это гимн родной стране, но не в буквальном, а в метафизическом смысле. Оркестровые струнные (аранжированные самим BJ?RK) создают ощущение тектонических сдвигов, а биты звучат как удары сердца земли. Текст на исландском («?g f?ddist ? l?kama ??num» — «Я родилась в твоём теле») стирает грань между любовью к человеку и любовью к ландшафту. «J?ga» — редкий случай, когда поп-музыка становится высоким искусством, не теряя при этом эмоциональной доступности. Это не просто песня, а звуковая карта Исландии, где вулканы и ледники оживают в звуке.

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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958096717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Joga
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
J?ga (Howie B Main Mix), J?ga (Strings & Vocal Mix), J?ga (Buzz Water Mix), All Is Full Of Love (Choice Mix), J?ga (Album Version), Sod Off, Immature, So Broken, J?ga (Alec Empire Mix), J?ga (Alec Empire Digital Hardcore Mix 1), J?ga (Alec Empire Digital Hardcore Mix 2)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Хотя «J?ga» официально является синглом с альбома Homogenic, эта композиция заслуживает отдельного разговора как одна из вершин творчества BJ?RK. Написанная в соавторстве с исландским поэтом Sj?n, песня — это гимн родной стране, но не в буквальном, а в метафизическом смысле. Оркестровые струнные (аранжированные самим BJ?RK) создают ощущение тектонических сдвигов, а биты звучат как удары сердца земли. Текст на исландском («?g f?ddist ? l?kama ??num» — «Я родилась в твоём теле») стирает грань между любовью к человеку и любовью к ландшафту. «J?ga» — редкий случай, когда поп-музыка становится высоким искусством, не теряя при этом эмоциональной доступности. Это не просто песня, а звуковая карта Исландии, где вулканы и ледники оживают в звуке.
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