Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bjork - Joga (5016958096717) виниловая пластинка
Хотя «J?ga» официально является синглом с альбома Homogenic, эта композиция заслуживает отдельного разговора как одна из вершин творчества BJ?RK. Написанная в соавторстве с исландским поэтом Sj?n, песня — это гимн родной стране, но не в буквальном, а в метафизическом смысле. Оркестровые струнные (аранжированные самим BJ?RK) создают ощущение тектонических сдвигов, а биты звучат как удары сердца земли. Текст на исландском («?g f?ddist ? l?kama ??num» — «Я родилась в твоём теле») стирает грань между любовью к человеку и любовью к ландшафту. «J?ga» — редкий случай, когда поп-музыка становится высоким искусством, не теряя при этом эмоциональной доступности. Это не просто песня, а звуковая карта Исландии, где вулканы и ледники оживают в звуке.
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